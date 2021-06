Goethe Institut à la recherche de jeunes talents à Sédhiou

Goethe Institut, en partenariat avec le centre culturel régional de Sédhiou, est à la recherche de jeunes talents à mettre en lumière. L'objectif est de leur permettre d'avoir des perspectives et réussir dans le secteur de la culture au Sénégal.





Pour ce faire, grâce au programme Réussir au Sénégal, des résidences artistiques en musique, danse et théâtre du projet Sunu Talents sont organisées dans les locaux du centre culturel régional pour réveiller chez ces jeunes artistes le tréfonds culture qui somnole en eux.





L'amer constat est que les artistes, dans les grands centres urbains sont assistés et appuyés pendant que ceux qui sont dans les régions périphériques dorment avec leurs talents faute d'accompagnement. Pour corriger la fracture culturelle, les autorités culturelles ont initié ces résidences artistiques.





Une démarche innovante et motivante selon Youssouph Diatta, le directeur du centre culturel de Sédhiou qui voit là une belle occasion pour éclore les talents cachés. Pour Philippe Küppers, directeur de Goethe Institut, le but visé est d'explorer et d'exploiter la richesse et la diversité culturelle de la région et ainsi permettre aux artistes de gagner leur vie avec la culture.