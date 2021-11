Goncourt : Voici la somme d’argent que gagne le lauréat

Le Prix Goncourt de cette année est remporté par le Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr, avec son roman «La plus secrète mémoire des hommes». En plus du titre honorifique, le prix est accompagné d’un chèque de… 10 euros !



Dotation symbolique, car le Goncourt fait énormément vendre en France et les traductions à l’étranger deviennent assurées.



Entre 2012 et 2016, un Goncourt se vendait en moyenne à 345 000 exemplaires ; ventes qui peuvent bondir un peu plus encore, dans le cas d'un écrivain déjà reconnu, comme c'était le cas en 2019.



La plupart des lauréats décident de ne pas l’encaisser, de conserver, voire d’encadrer ce papier rectangulaire que les rares élus ne gagnent qu’une fois dans leur vie.