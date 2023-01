Grand Bal de You : Bouba Ndour révèle que «beaucoup se sont plaints de…»

Youssou Ndour a communié avec ses fans, dimanche 1er janvier sur l’esplanade du Musée des civilisations, pour le Grand Bal. Une soirée riche en sons et lumières, selon de nombreux témoins.



Un bémol : le lieu du spectacle a refusé du monde. Plusieurs détenteurs de billet n’ont pu suivre le concert. «J’avoue qu’à un moment donné, c’était assez compliqué à gérer, avant le concert, a admis dans L’Observateur Bouba Ndour, frère et directeur artistique du leader du Super Étoile. Beaucoup se sont plaints de l’endroit qu’ils estiment trop petit pour abriter le Grand Bal de Youssou Ndour. Par la grâce de Dieu on a pu contenir tout ce beau monde et limiter les dégâts.»



Bouba Ndour informe que l’organisation de l’événement va rectifier le tir. Elle va tenir un Grand Bal bis samedi prochain, toujours sur l’esplanade du Musée des civilisations. Il promet que les «réglages qui faisaient défauts» seront apportés. Et que les détenteurs de billets qui n’ont pas profiter de la soirée de samedi dernier seront prioritaires pour la deuxième sortie de Youssou Ndour.