Grand Carnaval de Dakar : Baba Maal désigné parrain de l’édition 2022

Carnaval de Dakar avec Baba Maal comme parrain

La capitale sénégalaise s'apprête à accueillir la troisième édition du Grand Carnaval, l'un des rendez-vous phares de l’agenda culturel. Pour l’édition 2022, qui se déroule du 25 au 27 novembre, Baba Maal a été choisi comme parrain officiel. Selon la présidente du comité d'organisation, Fatou Kassé, le choix porté sur Baba Maal se justifie “par son leadership et son engagement pour la valorisation de la culture à l'échelle mondiale”. Elle ajoute par ailleurs que le groupe Xalam 2 sera, également, à l’honneur lors de cette édition.





À l'image du carnaval de Venise ou de Rio, celui de Dakar capte toutes les attentions chaque année avec la présence d'illustres personnalités venues de diverses contrées à travers le monde pour prendre part aux festivités. Placé sous le thème "culture et sport", cet évènement sera marqué par la participation du Nigéria comme invité d’honneur. Vendre l'identité culturelle et la destination sénégalaise est l'objectif majeur du carnaval, mais également renforcer le brassage culturel entre le Sénégal et le reste du monde.