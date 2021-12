[Photos] Grand officier de l’ordre national du Lion : Diouma DIENG Diakhaté décorée par Macky Sall

Diouma Dieng Diakhaté, décorée par Macky Sall

La grande styliste et créatrice de mode Diouma DIENG Diakhaté a été élevée au rang de Grand officier de l’ordre national du Lion. Une décoration qui lui a été donnée ce mercredi par le Président Macky Sall.





Un honneur pour ce grand nom de la culture sénégalaise. « Le président ne décore pas Diouma Dieng Diakhaté. Il décore d'abord une Sénégalaise, une citoyenne, une africaine qui tente chaque jour d'honorer son pays et de porter son rayonnement à travers le monde », réagit Diouma Dieng suite à cette distinction.