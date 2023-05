Grand Prix international Léopold Sédar Senghor : Le dramaturge Pape Faye honoré !

La cérémonie de la 8e édition de remise du Grand Prix international Léopold Sédar Senghor a eu lieu ce samedi 6 mai à Milan en Italie en présence de plusieurs sommités intellectuelles, des universitaires et académiciens venus de tous coins du monde (Sénégal, Algérie, Italie, France, Gabon, Roumanie, Suisse, îles Caraïbes pour prendre part à ce grand rendez-vous culturel qui rend hommage à la fois l'ancien président du Sénégal.











À l'initiative du poète sénégalais basé en Italie par ailleurs le Fondateur du Prix le Pr Cheikh Tidiane Gaye membre honoraire dans plusieurs académies européennes et professeur d’université a rendu hommage au poète L.S.SENGHOR en sa qualité de Président de l’académie internationale L.S.SENGHOR. De par sa détermination et son engagement pour vendre l'œuvre de l'ancien président une avenue portant le nom du poète L. S. Senghor en Italie à l'occasion de cet événement.









Des poètes venus du monde entier ont été primés parmi lesquels figure le Sénégalais Pape Faye écrivain, poète et président national des artistes et comédiens du théâtre sénégalais ARCOTS il a été par ailleurs élevé au grade de membre d’honneur de l’académie internationale Léopold Sédar SENGHOR. Une belle consécration internationale qu’il dédie au président Macky SALL et au ministre de la Culture et du Patrimoine historique sans oublier sa famille artistique (ARCOTS) et l'ensemble des acteurs du monde des arts et de la culture.





QUI EST PAPE FAYE ?









Avec sa belle voix reconnue de tous Pape Faye est auteur de plusieurs recueils de poèmes et d’une pièce de théâtre intitulée "Homicide". Il est artiste comédien dramaturge, professeur et formateur en art dramatique. Il enseigne la technique de communication orale ,la prise de parole en public, la diction l’art oratoire le développement personnel et vocal a Supdeco , au CESTI Mame Less Camera (Ucad) et dans d'autres établissements comme IAM, ETiCCA, ISM .





Au-delà de son profil d'artiste comédien Pape Faye est sollicité souvent pour encadrer certains enseignants et autorités de son pays dans les arts de la Parole. Il est l'acteur principal de la célèbre pièce de théâtre "Lat Dior" ce grand monsieur est une fierté nationale pour certains jeunes artistes comédiens. Il est apprécié sur l’international quand il joue ou parle ou dit des textes poétiques ou sacrés sur les grands hommes et nos érudits.









Quand la presse étrangère lui pose la question à savoir qu’est-ce l’État du Sénégal a fait pour toi ce dernier a répondu. « Je n’attends pas que mon pays fasse pour moi …c’est à moi de faire pour mon pays »