Hay Festival 2023 : Baaba Maal invité vedette

L'artiste chanteur sénégalais Baaba Maal sera la vedette du festival international Hay Festival le 28 mai 2023. Le Hay Festival est un festival annuel de littérature qui se tient à Hay-on-Wye, Powys, Pays de Galles, pendant 10 jours. C'est l'artiste lui-même qui donne l'information dans les colonnes de Seneweb.





"Au plaisir d'être au Hay Festival le dimanche 28 mai. Rejoignez-moi. Alors, que le voyage continue", a-t-il écrit.