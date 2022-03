Hip-hop : Black Star signe son come-back en featuring avec son épouse

Black Stars signe son retour avec son épouse Free Moona

Black star, artiste et auteur-compositeur ayant fait ses débuts dans le hip-hop sénégalais durant les années 90, est de retour sur la scène musicale après plus d’une décennie d’absence. Révolutionnaire, le rappeur sénégalais est venu avec un style de rap particulier à savoir : le rap Mbalakh. Ce natif de Pire (Thiès) a choisi en 2011 le chemin de l'immigration pour poursuivre son aventure à l'hexagone à coté de sa femme.





Avec quatre albums à son effectif, Black Star a sorti en 2012 son premier album international. A Dakar où il a commencé à faire du rap sous l’influence du groupe Positive Black Soul (PBS), sa première maquette lui avait permis de participer à un méga concert en Casamance en 1996. Après ce concert, Black star a été reçu par le président de la République de l’époque, en l’occurrence Abdou Diouf, avec pleins d’autres artistes. C’est à ce moment précis qu’il a commencé à prendre au sérieux le rap.





« J’ai travaillé avec de nombreux artistes. À cette époque il n’existait qu’un seul groupe de rap à savoir le PBS et j’assurais souvent la première partie durant leurs concerts. En 1998, j’ai commencé à sortir d’autres maquettes. Pendant une dizaine d’années j’assurais aussi la première partie des concerts de Baba Maal », a-t-il rappelé dans un entretien accordé à la presse.





Après 27 ans de carrière, le rappeur sénégalais affiche sa fierté : « Je dis qu’après 27 ans de carrière, je n’ai pas de regrets. Je suis toujours fier de moi malgré les difficultés et l’incompréhension que j’avais dans le hip-hop Galsen. Mais aujourd’hui l’histoire m’a donné raison. Au niveau international aussi, ce n’est pas facile mais quand on a une épouse ambitieuse et qui vous soutient, ce n’est que de la réjouissance ».





Selon lui, ce retour sur la scène musicale ne peut pas constituer un coup de pression puisqu’il n’a plus rien à prouver au Sénégal. L’objectif, pour lui, est de conquérir le marché européen avec Free Moona, son épouse. Et ensemble, ils travaillent pour l’atteindre.





“J’ai été victime d’insultes et d’autres mots déplaisants…”





Revenant sur des faits qui ont marqué sa longue carrière musicale, Black Star souligne qu’il a eu des moments sombres et malgré tout, il a tenu bon. « J’ai eu des débuts difficiles, confie-t-il. J’appartiens à une famille de commerçants et mes parents voulaient que je fasse du commerce. En outre, j’avais déjà choisi mon chemin. Il n’y avait qu’un seul groupe qui avait un niveau à savoir : le Positif Black Soul. Ainsi, à mes débuts j’ai commencé par travailler avec des jeunes de Grand Yoff. Tout le monde faisait du Rap Hardcore. Et moi, j’ai voulu apporter de l’innovation. C’est ainsi que je mixais le style de rap sénégalais à celui des Américains. Et c’était devenu une incompréhension. Malgré les difficultés, j’ai tenu bon. Durant cette carrière de 27 ans, j’ai été victime d’insultes et d’autres mots déplaisants de la part d’autres artistes mais j’ai toujours gardé la tête haute »





Le rappeur s’est dit fier d’avoir été l’un des premiers concepteurs du Rap Mbalakh après le groupe Black Mbolo. « Je fais partie des premiers précurseurs de ce genre de rap au Sénégal, glisse-t-il. Aujourd’hui, tous ceux qui me critiquaient à l’époque sur mon style de rap ont eu tort de le faire. Nous voyons tous que le Rap Mbalakh a vraiment évolué par rapport à mes débuts. Et, la nouvelle génération a compris que le hip-hop sénégalais a besoin d’innovation. C’est une fierté pour moi de voir des rappeurs comme DIP, Ngaka Blindé ou Samba Peuzzi faire du Rap Mbalakh ».





Black Star se plonge dans une nouvelle carrière. En effet, il a récemment sorti un single intitulé Danko, avec son épouse, Free Moona. Il s’agit ici du début d’une nouvelle carrière. « C’est une nouvelle lancée qui s’annonce avec elle, renseigne-t-il. Maintenant, ce n’est plus Black Star seulement, mais plutôt un duo, Free Moona et Black Star. Ensemble, nous avons réalisé notre nouvel album. Notre single est sorti en mars et il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement digital”.





Parlant de ses projets, le rappeur sénégalais évoque la réalisation prochaine d’un clip. « En ce moment, on travaille sur les pas de danses avec des danseurs modernes et orientaux. La vidéo sera prête pour le 02 avril prochain », révèle-t-il.





Il annonce également la sortie d’un nouvel album durant cet été et sur lequel il est en discussions avec des promoteurs pour des tournées.