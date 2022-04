Hip-hop : Daddy Bibson annonce le come-back du Rapadio

L'annonce a été faite hier par l'artiste lui-même au centre culturel régional de Dakar dans le cadre des activités de Wakhtaan Nu hip-hop. “Chers amis c'est l'occasion ici de vous annoncer le retour de Rapadio plus un album international qui va bientôt voir le jour. Ce retour sera assuré par de grands ténors de rap galsen. Actuellement les enregistrements sont en train d'être faits" a-t-il déclaré. L'artiste a aussi saisi l'occasion pour remercier l'initiateur de Wakhtaan Nu hip-hop, Simon. “Cette rencontre va nous permettre, nous rappeurs, de taire nos différends et de travailler ensemble parce-que c'est entre nous Sénégalais. Donc j'appelle tous les acteurs des cultures urbaines de s'unir pour former un seul bloc" a-t-il indiqué.