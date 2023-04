Histoire générale du Sénégal : «Bienvenue aux critiques»

L’équipe de l’Histoire générale du Sénégal (HGS) a publié hier 14 volumes de l’ouvrage qui va en compter 25 et dont l’objectif est de restituer la vraie histoire du pays depuis les origines. Selon le coordonnateur du comité de rédaction, Pr Mamadou Fall, cette histoire remonte à plus de dix mille ans et «rattache toutes les communautés (et) met (les Sénégalais) au centre de l’histoire mondiale».



Le successeur du défunt Iba der Thiam, qui a lancé le projet, repris par Le Quotidien, dit espérer des retours constructifs sur le travail de son équipe. «Je dis bienvenue aux critiques parce que ce n’est pas la Bible, a-t-il invité. Nous écrivons l’histoire en nous fondant sur les sources, mais les sources peuvent avoir des failles.»



Pr Fall d’ajouter : «Que quelqu’un puisse déceler une faille dans notre écriture, ça peut nous aider. Nous invitons à la critique. C’est ça qui fait avancer le travail.»