Honoré au Mexique: La star Baba Maal adresse un message touchant à Ismaël Lô

L'une des stars de la musique sénégalaise, Baba Maal félicite l'artiste Ismaël Lô. Ce dernier a été élevé au grade de citoyen d'honneur par les autorités de la ville de Zacatecas au Mexique. C'était à l'occasion d'une tournée internationale. Le chanteur sénégalais Ismaël Lô a reçu des vives félicitations du monde de la culture après cette belle consécration. Selon Baba Maal, Ismaël a toujours honoré le Sénégal partout à travers sa bonne musique.