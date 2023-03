Immersion au Théâtre national Daniel Sorano : L'Ensemble lyrique aux périples des royaumes du Sénégal

Une grande première dans l'histoire de la mythique compagnie de l'Ensemble lyrique du Théâtre national Daniel Sorano. Un nouveau visage que ce temple du théâtre et de la musique affiche depuis quelques mois. À l'initiative de son nouveau directeur, Sorano va sillonner les grands royaumes du Sénégal avec une série de spectacles de haute qualité pour revisiter l'histoire du pays.







Après Kaffrine, Thiès et Richard Toll, l'Ensemble lyrique va rendre hommage aux damels du Cayor dans un spectacle riche en couleurs, le 11 mars au village de Silmakha Mbar, une localité située au coeur du Cayor.







Selon Ousmane Barro Dione, le directeur général du Théâtre national Daniel Sorano joint par Seneweb, c'est une nouvelle dynamique qui va permettre de redorer le blason de Sorano et de repositionner la compagnie sur l'échiquier national.





"Ce changement de paradigme qui s'est opéré en si peu de temps est le fruit des nouvelles orientations déclinées par le directeur général issues du séminaire organisé au lac Rose, avec l'ensemble de son personnel, au lendemain de sa nomination. Cette démarche participative et inclusive a permis de cerner les priorités et décliner la feuille de route", nous confie M. Dione.





Une renaissance du Théâtre national Daniel Sorano





Des comédiens chevronnés vont faire renaître la compagnie de l'Ensemble lyrique avec le retour des séries de spectacles hors des planches de Sorano, dans un tout nouveau concept qui s'intitule "Sorano chez vous".





De belles productions théâtrales qui nous plongent dans les entrailles de notre histoire.





La pièce ‘’La bataille de Pathé Badiane de 1865’’ à Kaffrine, a eu un succès fou, à l'occasion du Fesnac. Elle tenu en haleine les populations de Keur Pathé et environ. Elle retrace la première victoire de l'almamy Maba Diakhou Ba face à la pénétration coloniale.





"Lat Dior ou le chemin de l'honneur", une pièce qui a ébloui les populations de la capitale du Rail a été jouée aux Manufactures des arts décoratifs.





Dans le Walo, "Nder en flammes". Une magnifique pièce qui rappelle le sacrifice de la Linguère Fatim Yamar Mbodji et sa cour principalement composée de vaillantes femmes face à l'oppression et à l'agression du Walo. Un spectacle son et lumière qui a ému les populations samedi dernier.





Objectif





Dans le but de décentraliser et d'associer les férus de la culture dans les spectacles menés par les comédiens du Théâtre Sorano, le projet de tournée nationale "Sorano chez vous" participe à la valorisation de la diversité culturelle, mais surtout à transmettre notre riche histoire aux jeunes générations.