Index Ñuul Kukk, l'homme #AcapellaTime revient avec un nouveau clip tout en Acapella

Index est un artiste rappeur/chanteur sénégalais, membre du groupe de RAP Ñuul Kukk originaire de Ndar (saint-louis du Sénégal)Depuis plusieurs mois, cet artiste fait parler de lui avec son concept #AcapellaTime,des sons sans instruments de musique, où tout se fait avec sa voix. Désigné par les internautes comme l'une des plus belles plumes du hip hop Sénégalais, Index Ñuul Kukk reviens avec "Circulation ëkkëtël". L'air de cette chanson est de Moussa Ngom avec son titre "Circulation Lamp Fall", les paroles sont complètement réécrites. C'est une manière, selon Index, de rendre hommage à l'une des plus belles et authentique voix de la musique africaine, Moussa Ngom.Le clip du nouveau #AcapellaTime "Circulation ëkkëtël est disponible sur YouTube, dans ce titre index invite le rappeur Bamba J en featuring, ils parlent de civisme et des comportements qui participent à détériorer nos rues et l'environnement de manière générale.