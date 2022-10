Italie : Amina Badiane VRP du Sénégal dans un salon dédié aux pierres précieuses

Amina Badiane, invitée Vip du Salon des Pierres Precieuses

Amina Badiane participe au très sélect Marmomac. Ce rendez-vous est un événement international consacré aux entreprises du secteur du marbre et des pierres précieuses. Un rencontre destinée uniquement aux professionnels : producteurs et opérateurs qui cherchent à se réaffirmer dans une ambiance compétitive et spécialisée. Un large éventail pour admirer la tradition et l'innovation dans le but de faire connaître la richesse de la pierre naturelle et son potentiel pour l'utilisation en design et architecture.





La présidente du comité Miss Sénégal a été accueillie comme une reine à Vérone, ville du nord de l’Italie, dans le cadre de l'édition 2022 grâce à son engagement et travail noté dans le sphère de la mode.





Celle qui se considère comme une véritable ambassadrice de la culture et de la destination sénégalaise, à travers son célèbre concours de beauté communément appelé Miss Sénégal, a choisi de représenter son pays dans ce grand rendez-vous qui regroupe plusieurs personnalités venues des différents coins du monde dans le but de vendre son identité culturelle et touristique.