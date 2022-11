Jazz : Cheikh Niang, auteur d’une prestation remarquée dans la mythique salle du Blue Note

Cheikh Niang a performé comme guest star dans la mythique salle du Blue Note, le temps de deux soirées le 9 et le 10 novembre, dernier. Cette légendaire salle de jazz située à New York a connu une riche histoire. Depuis 1981, Blue Note est une institution et l'un des premiers clubs de jazz au monde.





Cheikh Niang a été invité par le groupe Weedie Braimah and the hands of time, nominé aux Grammy Awards.





Cheikh Niang et ce groupe ont délivré deux prestations par soirée pendant deux jours. A chaque fois, l’audience était au rendez-vous avec la présence de plusieurs personnalités et de professionnels de la musique.