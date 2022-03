Jeeba, la nouvelle Perle à la conquête du monde !

Beau sourire, voix d’ange, charmeur et un brin loveur, lui c’est Jeeba. Pourquoi Jeeba ? En réalité, ce nom de scène fait référence à son prénom Djibi Bâ.





Auteur, compositeur, interprète et chanteur sénégalais Jeeba, Djibril Ba à l’état-civil , est l’un des artistes, les plus en vue au pays de la Téranga. Il se distingue déjà grâce à son genre musical si particulier, baptisé « Jolof-beats », c’est-à-dire de l’afro-trap brassant des sonorités données par les tambours, pop, RnB/Soul ou encore néo-soul. Ses chansons sont très appréciées au Sénégal… Au niveau des tubes, les productions de Jeeba cartonnent. « Xool Ma Ci Bët », son featuring avec Iss 814, domine le classement des chansons sénégalaises les écoutées sur Spotify.





Natif de Thiès, une région située à 70 km à l’Est de Dakar, la capitale sénégalaise, il y a une trentaine d’années, Djibril Ba, alias Jeeba est un jeune artiste avec un style singulier, en plein essor grâce à sa voix angélique. D’ailleurs, il ne se considère pas comme un rappeur en tant que tel, puisqu’il est à la fois orienté vers la musique traditionnelle avec du « Mbalakh », mais aussi de la modernité avec l’afro. Selon ses dires, il fait du « Jolof-beats », un mélange de l’afro-trap et du traditionnel. C’est en 2017, qu’il commence sa carrière dans la musique, créant sa propre structure de management « Abadane Daiman ».

Très jeune, Jeeba avait déjà l’habitude d’écouter des classiques de la musique sénégalaise. C’est ainsi qu’il commence à écrire ses premiers textes, qu’il expérimentait lors des bals de fin d’année, communément appelés « Fosco ». Par la suite, il intègre un groupe de rap avant de se concentrer sur ses études universitaires. « Mon parcours scolaire m’a conduit à vivre plusieurs expériences qui m’ont permis de croire en mon potentiel. Je suis le résultat d’une passion nimbée de travail de longue haleine. Je n’ai jamais eu l’opportunité de travailler et de me former dans la musique. Tout est venu avec le temps et les idées », a-t-il fait savoir.





Même s’il apprécie des légendes comme Youssou Ndour ou Baaba Maal, Jeeba n’est pas un artiste qui s’inspire des autres. En un mot, il dit n’avoir pas d’idole. S’il n’a pas encore d’album à son actif, il compte plusieurs singles, dont notamment « Deukeul », « So Bayiwoul », Ligueye en 2017, « Happy Birthday » en 2018, « Yitma » en 2019, « Diarabi », « Décorée », « Guuy » (baobab), « Freesenegal » en 2021. Son featuring avec Iss 814, « Xool Ma Ci Bët », domine actuellement le classement des chansons sénégalaises les écoutées sur Spotify. En 8 mois, la chanson a enregistré près de 10,6 millions de vues sur YouTube.





Les internautes sénégalais ne se lassent pas de la voix savoureuse du jeune Thiéssois, puisque son autre tube « Guuy », sorti, il y a un an, cumule également plus de 17,3 millions de vues sur YouTube.





Son dernier titre s'appelle" So manë waw" qui polarise actuellement 337.285 vues en une semaine seulement.