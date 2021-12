Joséphine Baker entre au Panthéon : « Elle représente un combat pour la France », Emmanuel Macron

Quarante-six ans après sa mort, Joséphine Baker est entrée ce mardi au Panthéon. L'artiste, résistante et militante antiraciste fait désormais partie des grandes femmes et des grands hommes de France.



Elle est ainsi la 6e femme, et première de couleur noire, à y faire son entrée. C'est sur la musique "In nomme lucis", de Pascal Dusapin, que le cénotaphe de Joséphine Baker est entré au sein du temple républicain. Cette même musique avait été utilisée lors de l'entrée au Panthéon de l'écrivain Maurice Genevoix.



Joséphine Baker incarne « un combat pour la France », selon Emmanuel Macron. Le président français a prononcé un discours en hommage à cette « artiste de renommée mondiale, engagée dans la Résistance, inlassable militante antiraciste».