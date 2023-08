Journée culturelle africaine à l’Arvada Center du Colorado : Baaba Maal et Oumou Sy en vedette

Le 5 août 2023 a marqué le début d'une aventure culturelle exceptionnelle à l'emblématique Arvada Center du Colorado, aux États-Unis d'Amérique. Cette date a vu le coup d'envoi de la 8e édition de la Journée culturelle africaine, un événement majeur organisé par Afrik Impact. La manifestation, qui coïncide avec la Journée de l'immigré africain instaurée en 2019 par le gouverneur de l'État du Colorado, sert de plateforme pour mettre en lumière la richesse culturelle africaine. Cette initiative exceptionnelle, sous le thème "Briser les barrières et construire des ponts", vise à intensifier les échanges culturels entre le Sénégal et le Colorado, tout en favorisant une compréhension plus profonde des patrimoines sénégalais et américain.





À la base de cet événement, se trouve le fondateur et directeur général de l'African Leadership Group (ALG), le docteur Papa M. Dia. Un immigré sénégalais arrivé sur le sol américain il y a près de vingt-cinq ans. Il incarne l'esprit entreprenant et la persévérance qui ont permis de franchir les barrières et de réaliser ses rêves. "Dr Papa", comme il est affectueusement surnommé, est devenu un pilier de la communauté diversifiée du Colorado grâce à son charisme, son esprit d'entreprise et son attachement à ses racines sénégalaises.







Oumou Sy fait sensation







Le lancement de la Journée culturelle africaine a été marqué par la présence de deux personnalités sénégalaises de renom : le chanteur Baaba Mal et la styliste-modéliste Oumou Sy. Le défilé de mode d'Oumou Sy a fait sensation, fusionnant habilement tradition et modernité, avec la kora et la mélodie mandingue de "Mali Sadio" en toile de fond. Les mannequins ont émerveillé le public, représentant toutes les strates de la société du Colorado.







Quant à Oumou Sy, elle a brillamment illustré la mode africaine en présentant un défilé mettant en avant sa créativité exceptionnelle. Alliant tradition et innovation, elle a captivé l'auditoire américain venu découvrir la richesse culturelle sénégalaise. Son succès reflète son rôle emblématique dans la promotion de la mode africaine.







Baaba Maal annonce la tenue du festival Blue River







Baaba Mal, le lead vocal du groupe Dande Lenol, a, comme toujours, envoûté le public avec sa musique envoûtante, dansant au rythme du yella. En reconnaissance de son immense talent artistique et de sa contribution à la promotion culturelle, Afrik Impact lui a remis le Prix de l'Ambassadeur de la Culture de l'édition 2023. Pendant sa performance, Baaba Mal a également annoncé le festival Blue River qu'il organisera au Sénégal du 8 au 10 décembre, invitant les amateurs de musique à se joindre à cet événement.