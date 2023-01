Journée d’hommage : Cheikh Alioune Ndao célébré ce 18 janvier

L'association ‘’Fonk Sunuy Làmmin’’ et la communauté artistique du Sénégal vont célébrer Cheikh Alioune Ndao, l'une des plus grandes figures emblématiques de la culture. Cheikh Aliou Ndao était un brillant intellectuel et écrivain qui a contribué au rayonnement du paysage culturel Sénégalais. Il est l'auteur de plusieurs œuvres titanesques et des ouvrages dont ‘’l'Exil d'Alboury’’, ‘’’Excellence vos épouses’’, entre autres.



Un grand hommage va être rendu à ce dramaturge et écrivain au talent pur à la veille de ses 90 ans. L’évènement aura lieu le 18 janvier prochain à la Maison de la Culture Douta Seck en présence d'illustres personnalités du monde de la culture et des arts.



QUI ETAIT CHEIKH ALIOUNE NDAO ?



Il était une grande personnalité de l’Éducation et de la Culture, un pédagogue hors pair, un écrivain, un défenseur et militant des langues et cultures africaines. C’est cet homme multidimensionnel que l'association ‘’Fonk Sunuy Làmmin’’ et la communauté artistique du Sénégal veulent célébrer pour « lui rendre hommage et le remercier pour toute son action. » Cheikh Alioune Ndao a écrit l'une des plus belles lettres de noblesse du théâtre sénégalais et du monde littéraire. « Cheikh Aliou Ndao a su allier une riche carrière professionnelle et une impressionnante production littéraire », magnifient les organisateurs.



Après des années d’expérience dans l’enseignement, Cheikh Alioune Ndao a intégré la haute administration en ayant servi au ministère des Affaires culturelles avant d’être nommé au poste de Conseiller technique à la Primature d’abord, et à la Présidence de la République. Cheikh Alioune Ndao a la particularité d’avoir proposé une littérature d’une égale consistance en français et en wolof. Dans chacune de ces deux langues, il s’est illustré par une production touchant à tous les genres, notamment la poésie, le roman, la nouvelle, le théâtre et l’essai. « C’est à ce titre qu’il a reçu en 2012 le Grand Prix du Président de la République du Sénégal pour les Lettres. Cette distinction généralement destinée à récompenser une publication couronnait cette fois-ci et exceptionnellement l’ensemble d’une œuvre ».



Le collectif ‘’Fonk Sunuy Làmmiñ’’ qui regroupe des associations et des institutions, des femmes et des hommes (écrivains, enseignants, chercheurs, journalistes et autres militants des langues nationales) résolument engagés dans la promotion des langues nationales, entend rendre hommage à toutes celles et à tous qui ont, par leurs productions et par leurs actions, œuvré pour la valorisation de nos langues et cultures.



Plusieurs activités seront au programme de cette journée d’hommage. Une table-ronde sur la production de l’homme, comprenant les différents genres littéraires que sont : roman, nouvelle, poésie, théâtre, essai, conte et livre pour enfants sera organisée. Une exposition d’ouvrages en langues nationales, dont les publications de Cheikh Aliou Ndao, la diffusion d’une vidéo/ portrait documentaire est aussi prévue.