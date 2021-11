Journée de l'écrivain africain : Saint-Louis magnifie le rôle pionnier des écrivaines

Saint-Louis a célébré la Journée de l'écrivain africain au lycée des jeunes filles Ameth Fall, ce lundi 15 novembre. Cette cérémonie a permis de rappeler le rôle pionnier des femmes écrivaines à travers leurs œuvres dans la lutte pour l'affirmation et la restauration des valeurs africaines.



Selon Fatou Kiné Fall, Professeure d'histoire et de géographie au Prytanée militaire de Saint-Louis, ces femmes se sont surtout distinguées en abordant des sujets qui se sont révélés par la suite d'une grande acuité pour les sociétés africaines modernes, rapporte l'Agence de presse sénégalaise (APS).



Elle cite notamment Maryse Condé qui, à travers son œuvre "Ségou", met en exergue les valeurs africaines que l'islam n'a fait que renforcer.



La conférencière a, par la suite, évoqué les œuvres telles que "La grève de bàttu" et "Les déchets humains" d'Aminata sow Fall qui a alerté sur le danger que représente la mendicité. "Aujourd'hui, on se rend compte que ce phénomène méritait d'être réglé", a fait savoir la professeure.



‘’Une si longue lettre’’ de Mariama Ba, qui prend en charge des sujets d'une brûlante actualité. À travers cette œuvre, l’auteure met en exergue les travers de la polygamie et non la polygamie en tant que telle. Une façon de conscientiser les femmes africaines afin de les rendre autonomes, selon Mme Fall qui n'omet pas de citer "Le ventre de l'Atlantique" de Fatou Diome, qui a su innover en abordant le thème de l'émigration, alors qu'on était encore loin de cette frénésie qui s'est emparée des jeunes Africains appelés par l’’’eldorado occidental’’.



Nombreux sont ces ouvrages qui appellent au développement de l'Afrique tout en conservant les valeurs africaines.