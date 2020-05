Journée mondiale de l'Afrique : You, la Covid-19 et le concert virtuel

Ce 25 mai, est célébrée la journée mondiale de l'Afrique. 57 ans après la fondation de l'Oua, devenue l'Ua en 2002. Cette commémoration intervient dans un contexte plus que particulier. Il faut se conformer aux exigences de la lutte contre la pandémie de Covid-19 en Afrique. C'est justement ce terrain que comptent investir de grandes voix de la musique en Afrique.« J’appelle tous les artistes du continent, de la diaspora noire, nos amis, à venir participer au plus grand concert jamais organisé, un concert virtuel, bien sûr, par les temps qui courent", annonce l'artiste sénégalais, Youssou Ndour, qui a accepté d'être le parrain de cette édition de Wan, Worldwide Afro Network, littéralement « réseau afro-mondial ».Ainsi, Youssou Ndour, Fally Ipupa, Dj Kerozen, Tiken Jah Fakoly et pas seulement, vont partager cette scène virtuelle, « pour sensibiliser les populations aux risques d’infection, engager une réflexion collective sur l’Afrique post-crise et soutenir les acteurs de la construction d’une nouvelle Afrique solidaire et innovante », comme l’écrit le groupe de bénévoles à l’origine de l’événement, piloté par le journaliste camerounais Amobé Mévégué, nous renseigne Jeuneafrique.