Journée mondiale de la danse : En piste sur les planches du Grand Théâtre !

Journée mondiale de la Danse au Sénégal

Instaurée par l'Unesco en 1982, la Journée mondiale de la danse est célébrée, chaque année, le 29 avril, à travers le monde. À l'instar de la communauté internationale, le Sénégal fête cette journée avec le ministère de la Culture, à travers ses démembrements, pour marquer l'événement.





C'est dans ce sillage que le Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, en prélude à la journée du 29 avril, organise une série d'activités qui tourne autour de la danse (Master Class, panel, conférence). Ces activités seront animées par danseurs de renommée internationale.





Huit groupes de danse composés de vingt personnes vont bénéficier d'une formation de deux jours sur la danse contemporaine, classique, moderne, urbaine et néoclassique, à partir de ce jeudi 28 avril. En plus d’une conférence de restitution le vendredi 29 avril.





Ceci entre dans le cadre de renforcer la capacité des jeunes danseurs sénégalais.





Selon Ousmane Noël Cissé, Chorégraphe de formation et Conseiller technique au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba, l'objectif principal de ces activités, c'est de rendre hommage à la danse, célébrer son universalité et rassembler l’humanité toute entière en amitié et paix autour de la danse, langage universel.