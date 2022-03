Journée mondiale du théâtre : le cri du cœur de la comédienne Seune Séne

La célébration de la Journée Mondiale du Théâtre a été marquée par l'expression de nombreuses revendications des artistes. La comédienne, Seune Sène, très connue dans le paysage culturel, a saisi l'occasion pour dire aux autorités compétentes en charge du ministère de la Culture de donner plus d'attention aux artistes comédiens Sénégalais." Nous les artistes comédiens sommes très fatigués, a-t-elle lancé. Notre secteur est complètement laissé en rade et relégué au second second plan. A l'instar du FOPICA pour le cinéma, le théâtre a besoin d'un fonds immédiat pour redorer son blason. Nous lançons un message à Monsieur le Président de la République pour qu'il fasse un effort pour soutenir notre secteur".



La cérémonie marquant la célébration de la Journée mondiale du théâtre s'est tenue, ce matin, au Théâtre National Daniel Sorano. La plupart des acteurs et responsables du théâtre étaient sur place.



Parmi les réclamations des artistes, celle de la mise en œuvre d'un plan de rémunération à travers la SODAV a également été soulevée.