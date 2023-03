Journée Mondiale du Théâtre : Les acteurs entrent en scène pour une renaissance du théâtre sénégalais

Le Sénégal à l’instar de la communauté internationale, va célébrer ce lundi 27 mars, la journée mondiale du théâtre. Cette journée a été instituée partout dans le monde par l’Institut International du Théâtre qui dispose de Centres qui font la promotion de cet art.



Cette année les artistes comédiens sénégalais vont joindre l'outil à l'agréable comme d'habitude pour célébrer le théâtre. La cérémonie officielle est prévue, le lundi 27 mars au théâtre national Daniel sous la présence du professeur Aliou Sow, Ministre de la Culture et du Patrimoine historique et l'ensemble des acteurs du théâtre. Cette édition sera marquée par une série de remises de distinctions aux acteurs et structures de ce sous-secteur. Il est également prévu des spectacles dans tous les centres culturels régionaux du Sénégal après la rupture du jeûne.



Ces moments seront saisis par les acteurs pour faire des plaidoyers auprès du Chef de l'Etat en faveur de cet art qui est en train de perdre ses lettres de noblesse. Rappelons que ces derniers réclament un fonds dédié au théâtre comme au cinéma. Ces informations sont contenues dans un communiqué rendu public.



" Nous demandons que le plan stratégique pour le développement du théâtre soit effectif. Nous envisageons de faire une tournée nationale de partage avec les acteurs. Le plan est déjà remis au ministre qui se chargera de le donner au Chef de l'État afin que des décisions fortes soient prises. Le fonds d'appui sur le développement du théâtre est l'une de nos doléances" nous confie Pape Meissa Guèye, le porte-parole du comité d'organisation.