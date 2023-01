Jozie : "Je fais mon art, ce n’est pas mon art qui me fait"

Jozie, Josianne Coly

Josianne Coly, à l'état civil, est une jeune chanteuse sénégalaise prometteuse à suivre de près. Née à Dakar (Médina) d’un père sénégalais (diola) et d’une mère espagnole, elle baigne depuis son enfance dans un carrefour multiculturel. Elle capte toutes les attentions sur scène avec une originalité qui la distingue des autres.





Son père, un véritable mélomane, lui fait découvrir des chanteurs tels que Michael Jackson, Youssou Ndour, Sade Adu, Jill Scott Erycah Badu, Fela Kuti, Kiné Lam et d 'autres grands noms de la musique populaire. Ses yeux bleu clair pétillent et son visage arbore un sourire radieux lorsqu’elle nous fait partager sa passion pour la chanson et la musique. Influencée par sa famille, Josianne embrasse très tôt la musique.





Josiane Coly se distingue déjà honorablement dans ce créneau artistique fort compétitif au Sénégal, avec sa belle voix suave qui ne laisse pas indifférent. Sur scène, ses performances musicales sont remarquables.





Cette jeune originaire de la Casamance, sympathique, affable et qui s’exprime avec éloquence, nous l’a prouvé lors de la sortie de son premier single en 2018, intitulé "Damala Nop" et de "Khar Bou Yageu" en 2019. Elle est l'une des filles les plus remarquées au populaire label Prince Art de chant, qui rassemble les plus belles voix de la nouvelle génération.





À présent, la chanteuse met en vedette sa voix dans le style rap avec sa nouvelle maison de production Zibizaba Record. Elle a prouvé avec succès ses talents de chanteuse. Grâce à ses textes engagés, elle peut faire tous les styles musicaux, mbalax, jazz, RnB, zouk, etc.





Selon le producteur Abass Abass, la jeune chanteuse a une particularité hors du commun qui fait son charme. Elle est motivée par un courage marqué par une musique qui dépasse les frontières. "Le monde de la musique a changé. Les chanteurs font moins d'albums et pour exister, il faut sortir très fréquemment des singles. On écoute plus la musique qu'on ne la regarde. Jozie décide de prendre du recul. Elle est nostalgique des albums concepts qui ont bercé son enfance. Elle ressent le besoin de parler et de partager à son tour", explique-t-il.





Consciente de sa vision musicale, l'artiste nous rappelle son engagement dans l'art de chanter et son ambition de vouloir apporter du sang neuf sur la scène musicale. Son caractère humaniste l'amène à porter des combats nobles. "Je ne veux pas juste faire de la musique. Je veux faire de ma musique un art qui me ressemble. Je veux un album hors tendance, sans formatage. Par ailleurs, je ne suis pas féministe, mais plutôt humaniste", nous confie la chanteuse.





En ce moment, elle prépare la sortie de son nouvel album solo intitulé "Jigenn Jigenn lu". Un disque particulièrement engagé, musicalement riche, avec des fusions innovantes. À travers cette œuvre, la jeune chanteuse nous fait voyager avec des messages de sensibilisation dans ce monde si cruel en rendant hommage à Yandé Codou Sène et à Omar Pène.