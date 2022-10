Kalidou Kassé : Un documentaire retrace son parcours

L'artiste plasticien international Kalidou Kassé honoré à travers un film documentaire qui retrace le travail titanesque de l'artiste qui, depuis trois décennies, est considéré comme une icône internationale dans le paysage culturel sénégalais et africain.





Surnommé ‘’le Pinceau du Sahel’’, Kalidou Kassé est un peintre engagé à l'inspiration féconde, avec des œuvres qui captent l'attention au premier regard.





Face à la presse ce matin, l'artiste lui-même a confirmé l'existence de ce film à son honneur.





Selon lui, c'est un sentiment de joie et de satisfaction de voir son travail exposé à travers un long-métrage de 1 h 10 mn. Son style unique aux personnages filiformes et aux couleurs vives et chatoyantes décrit un monde poétique et enchanteur peint avec un souci constant pour les formes, les détails et les couleurs.





Réalisé par Oumar Ndiaye, ce film est le fruit d'un travail remarquable qui s'est soldé par un véritable chef-d'œuvre avec une série de témoignages d'illustres personnalités comme le Premier ministre Amadou Ba, le ministre des Forces armées Sidiki Kaba et le chanteur compositeur Baaba Maal. Des anecdotes et des grands moments couronnés de succès de l'artiste font aussi le charme du film.





De Thiès à Dakar, en passant par les coins les plus reculés du Sénégal, le réalisateur retrace la vie d'un artiste soucieux du vécu quotidien de sa population.





Oumar Ndiaye confie qu’il est motivé par la dimension artistique et les combats nobles menés par Kalidou Kassé à travers ses œuvres.





Sortie en 2022, l'avant-première du film est prévue provisoirement le 16 décembre prochain à Dakar.