Kendrick Lamar annonce son retour 5 ans après la sortie de son dernier album

MUSIQUE - Kendrick Lamar est enfin de retour. Répondant à un tweet l’annonçant à la retraite, le rappeur de Compton a annoncé, ce lundi 18 avril, le titre et la date de sortie de son prochain album.





Intitulé Mr. Morale & the Big Steppers, le prochain projet de Kendrick Lamar sortira le 13 mai, selon un communiqué cryptique publié sur son site internet Oklama .





Le communiqué de ce soir annonçant le nouvel album de Kendrick Lamar est inspiré de celui de Michael Jordan pour son retour en 1995. Génie, encore. pic.twitter.com/PqL57jkrbh — Matteu Maestracci (@MMaestracci) April 18, 2022