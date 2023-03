Khadime Bamba Dia, slameur : L'enfant à la plume du diable !

Khadim Bamba Dia, plus connu sous son nom d'artiste "Plume Perdue", est un jeune slameur lauréat du Grand Prix du slam de la région de Saint-Louis. Il fait partie de la nouvelle vague de jeunes slameurs qui font la fierté du Sénégal.







Considéré comme un style musical sous forme de poésie autrefois méconnue du milieu artistique, le slam, grâce à de jeunes talents comme Khadime, gagne de plus en plus du terrain au Sénégal. Plusieurs jeunes artistes pratiquent cet art oratoire rythmé et taillé en fonction des circonstances.





Jeune étudiant en agriculture écologique et biologique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Plume Perdue use de sa voix pour dénoncer, encourager et éclairer son public à travers avec ses poèmes aussi ludiques qu'instructifs, qui traitent des faits sociaux.





Le jeune slameur croule sous les distinctions : Premier prix "Déclare ta flemme à Free, Premier prix de slam sur l'avortement médicalisé organisé par l'Association des juristes sénégalaises, Premier prix slamcovid organisé par l'UNESCO en 2020. Son dernier ouvrage, "Poésie et prophétie", fait actuellement sensation.





Présentement, le jeune artiste détient le titre du champion régional. Il va représenter la région de Saint-Louis à la prochaine compétition nationale de slam.