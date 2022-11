Khaly Thioune : "On doit cesser de penser que le Blanc est plus intelligent"

Connu pour ses prises de position contre l'Occident, à travers ses chansons et ses livres, le chanteur sénégalais Khaly Thioune et professeur de musique à l'université de Las Palmas n'a pas été tendre avec l'Occident, lors de la présentation de son ouvrage ‘’Yaakar’’, ce weekend, à la faculté des Lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.





Au Département d'anglais, l'artiste a saisi l'opportunité de donner une belle leçon inaugurale aux étudiants sur l'immigration. À travers son ouvrage ‘’Yaakar’’, il dénonce les dérives de l'immigration clandestine et le non-respect des droits humains, tout en critiquant les manœuvres de quelques pays européens sur le continent africain.





Selon Khaly Thioune, ‘’l'Africain doit cesser de penser que l'Eldorado, c'est l'Europe. Tout peut se faire ici dans notre continent, en Afrique. Les Blancs copient beaucoup de choses de chez nous. Donc, il est temps que nous les Africains de prendre notre destin en main pour une Afrique meilleure et nouvelle", a-t-il déclaré devant l'assistance.





Né à Bambey, Khaly Thioune est un pur produit de l'École nationale des arts de Dakar et un artiste engagé sur le vécu quotidien des migrants.





Comme son nom l'indique, ‘’Yaakar’’, qui signifie espoir, est une histoire de migration, de coexistence, de rêves et de difficultés personnalisées chez l'artiste aux multiples facettes qui travaille depuis 20 ans dans le domaine de l'inter-culturalité à travers l'art en Espagne.





Son ouvrage retrace ses péripéties depuis sa ville natale, en passant par Dakar ou Paris, pour enfin atteindre Las Palmas de Gran Canaria et montrer les tenants et les aboutissants de la migration et des différences culturelles.





À son actif, Khaly Thioune a enregistré trois albums couronnés de succès en Espagne et en Scandinavie, plusieurs fois primés dans les plus grands festivals au monde.