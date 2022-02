Khamdel Lô, Chanteur-Compositeur, le retour aux sources

Khamdel Lo, Artiste Chanteur

Deux ans après « Repères », le chanteur-compositeur Khamdel Lô revient au-devant de la scène avec un nouvel album, "Keur Mame 791 ». Le nom de l’album est un clin d’œil à sa maison familiale dont l’artiste garde un chaleureux souvenir des discussions animées autour d’une bonne tasse de thé « Ataya ». Sur les neuf titres, on retrouve les thèmes qui sont chers à l’artiste notamment le partage, la famille, l’éducation et bien d’autres. Sur un registre plus personnel, il chante “Maman” un titre hommage à celle qui lui a donné l’amour de la musique. « Keur Mame 791 » aborde aussi des thèmes très contemporains. Il faut dire que la conception de cet album a démarré au plus fort de la pandémie qui a secoué le monde en 2020 et qui a mis un frein à la vie culturelle. Dans « Jeguelou » (qui signifie pardonnes-moi), l’artiste rend hommage à tous ces travailleurs qui se réveillent dès l’aube et se couchent tard pour gagner leur pain. C’est une ode à celles et ceux qui sont pris dans l’engrenage d’une société capitaliste qui n’arrivent plus à trouver du temps à consacrer à leurs familles et à leurs proches.





Que l’on soit amateur de world music ou non, ce qui retient l’attention chez Khamdel Lô, c’est avant tout le timbre particulier de sa voix. Sans artifices ni fioritures, il réussit à transporter ses auditeurs dans son univers si particulier.