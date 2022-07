Khamdel Lô (musicien) : "J'avais besoin de renouer avec le public"

Khamdel Lo, chanteur du groupe Ceddo

Connu pour sa voix captivante et griotte, Khamdel Lô capte toutes les attentions quand il est sur scène. Avec sa formation artistique et son talent, le chanteur obtint très tôt une célébrité grandissante sur la scène culturelle sénégalaise. Khamdel Lô et sa bande du groupe Ceddo ont ensemble écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de la musique populaire au Sénégal, avec des titres fétiches.





Khamdel Lô est inspiré par la riche diversité musicale et des rythmes traditionnels du terroir. Trouvé à Paris dans le cadre d'un périple mondial, le chanteur-compositeur a accordé à Seneweb un entretien dans lequel il est revenu sur sa carrière, ses albums et sur le mythique groupe Ceddo.





Vous êtes en tournée en Europe. Parlez-nous de ce projet.





Après deux ans d'une pandémie qui a fortement impacté le monde culturel, j'avais besoin de renouer avec le public. J'ai sorti l'album ‘’Repères’’ en 2019 quelques mois avant la crise sanitaire. Je n'ai donc pas pu en faire la promo. Avec ‘’Keur Mame 791’’ sorti en décembre 2021, cette tournée est pour moi l'occasion d'aller à la rencontre de ce public qui a réservé un accueil chaleureux aux deux albums.





Pourquoi avez-vous noté une petite pause dans votre carrière avant de revenir sur scène ?





Il y a eu quelques années entre la sortie de mon deuxième album ‘’Repères’’ et le premier. Mais ce n'était pas un stand-by. C'est le temps qu'il fallait pour le préparer et partager ce message de nos valeurs très important à mes yeux. Entre-temps, j'ai continué d'aller à la rencontre de mon public. Presque tous les weekends, je le retrouvais sur scène, à Dakar.





Quelle appréciation faites-vous du paysage musical sénégalais ?





La musique sénégalaise est riche de sa diversité. Nous avons beaucoup d'artistes qui la font rayonner à travers le monde. La jeune génération doit s'en inspirer et travailler à maintenir et diffuser cette image d'une musique représentative de notre société.





Avez-vous des projets de duos avec la nouvelle génération d'artistes sénégalais ?





Après plus de 25 ans de carrière, comme tout artiste de ma génération, nous avons un devoir de transmission envers la nouvelle génération. Alors, il est bien possible de collaborer avec de jeunes artistes.





Pour ce qui est de faire des duos, il faut tenir compte de beaucoup de paramètres dont l'univers musical de chaque artiste. Mais rien n'est exclu.





Peut-on s'attendre à un retour du groupe Ceddo ?





La plupart des musiciens du groupe Ceddo ont fait du chemin depuis les premiers tubes qui nous ont fait connaître du grand public. Aujourd'hui, certains sont à Dakar, d'autres poursuivent leur carrière à l'étranger et quelques-uns se sont orientés vers tout autre chose.