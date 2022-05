Korité : Le message fort de Titi à ses fans !

À l'occasion de la fête de l'Aïd, la chanteuse Ndèye Fatou Tine, communément appelée ‘’Titi’’, de son nom d'artiste, a adressé un message plein de sagesse à ses fans. Coïncidant avec son anniversaire, la chanteuse fait appel à toutes les personnes qui la soutiennent depuis le début de sa carrière, de garder toujours l'espoir dans la vie, quelles que soient les circonstances.





Selon elle, il faut toujours croire en Dieu. "Avec l’aide de Dieu et votre soutien, je suis et resterai la Titi que vous connaissiez : toujours humble et respectueuse envers les personnes. J’ai fait du chemin pour en arriver là. Al Hamdou Lilahi. Donc, ne perdez jamais espoir. Il faut toujours y croire. Le meilleur reste à venir, car Dieu est avec les endurants. Je vous remercie pour votre amour et votre soutien indéfectible. Je vous embrasse très fort. DEWENETI Jaam - Wer - Soutura - Yokutei", a-t-elle déclaré sur sa page Facebook.





À rappeler qu'il y a un jour, sur un plateau de télévision, l'artiste a requis qu'on ne lui pose plus de questions sur les autres artistes sénégalais.