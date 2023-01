L'agenda culturel 2023 : Dates des festivals !

Agenda culturel au Sénégal

Les acteurs culturels sénégalais et leur ministère de tutelle organisent de nombreux événements qui se déclinent sur l'ensemble du territoire national avec de grands rendez-vous culturels qui touchent toutes les couches de la culture. Vous trouverez, ci-dessous toutes les informations concernant les principales manifestations à Dakar et dans les régions de l'intérieur.





FESTIVAL NATIONAL DES ARTS ET DE LA CULTURE (FESNAC) : Janvier 2023





Prévu du 21 au 28 janvier à Kaffrine, le Festival national des arts et de la culture (FESNAC) vise à faire connaître la diversité culturelle nationale tout en mettant en exergue les éléments de convergence pour la sauvegarde de l’unité nationale.





Le FESNAC, événement majeur de l’agenda culturel national, est une recommandation du colloque sur «Les convergences culturelles au sein de la nation sénégalaise» de Kaolack en 1994. Le thème retenu pour cette 11e édition est "FESNAC femme éducation culturelle et développement socioéconomique. Une manière de rendre hommage à la femme rurale et urbaine".

Au programme : danse, théâtre, musique.

Le FESNAC 2023 aura comme invité d’honneur la communauté léboue et la chefferie traditionnelle coutumière.





CARNAVAL DE KAFOUNTINE : Février 2023





Le carnaval de Kafountine se déroule chaque année pendant une semaine au début du mois de février. Cet événement est une véritable vitrine de la culture traditionnelle sénégalaise. Les carnavalesques découvrent toutes les facettes de la culture du pays à travers les danses, les chants, les sons de percussions, les combats de lutte, la gastronomie, les habits traditionnels, etc. Des conférences et des rencontres sont également organisées durant le carnaval. Un événement dépaysant et ludique. À la fin du carnaval, les habitants de Kafountine se rendent sur la presqu'île des Oiseaux, pour clôturer la fête en beauté.





SALON INTERNATIONAL CULTUREL NIKINE : Mars 2023





Pour sa première édition, le Salon culturel de Nikine aura lieu à Ziguinchor, du 1er au 5 mars 2023, à l’hôtel Kadiandoumagne. Ce salon sera un lieu de rendez-vous pour tous les exposants issus de la sous-région et de la diaspora (Mali, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Togo, Côte d’Ivoire, USA, Canada, France…). Il regroupera également des étudiants, jeunes entrepreneurs, chefs d’entreprise et autres. Pour cette première édition, pleines de surprises seront au programme. À découvrir absolument.

Avec pour thème «Retour aux sources», l’ambition est de promouvoir l’entrepreneuriat et l’investissement autour de la capitale régionale économique et dynamique qu’est Ziguinchor. Une expérience enrichissante pour toutes les entreprises, sponsors, exposants et entrepreneurs qui seront présents lors de cet événement.





FESTIVAL FILM DOCUMENTAIRE DE SAINT-LOUIS : Mai 2023





La 14e édition du festival international du Film documentaire de Saint-Louis est un rendez-vous public et professionnel organisé par Suñuy Films (Sénégal) et Krysalide Diffusion (France). Stlouis’docs est un espace de partage et de découvertes d’œuvres documentaires d'auteurs africains et de cinéastes du reste du monde ayant tourné en Afrique. Un événement ouvert à tous qui soutient la liberté d’expression, de pensée et de création pour favoriser et encourager le dialogue interculturel et social. Le festival se déroulera du 2 au 6 mai. Un appel à films vient d’être lancé.





FESTIVAL DE L'ENVIRONNEMENT : JUIN 2023





Tous les ans, pendant deux jours au mois de juin, la ville de Dakar organise le festival de l'Environnement. Le but de cette manifestation est de sensibiliser la population aux problèmes de pollution dont souffrent la baie et le parc de Hann. De nombreux débats et ateliers sont organisés durant le festival où des chercheurs et des professionnels présentent au public les risques de la pollution, les problèmes d'aujourd'hui et les solutions de demain. Le festival est animé également par des spectacles artistiques et culturels : présentation théâtrale, spectacle de musique, etc.





FESTIVAL INTERNATIONAL d'ABÉNÉ : NOVEMBRE 2023





Depuis 1994, le village d'Abéné célèbre la nouvelle année sous un festival coloré et plein d'entrain ! Par sa programmation pluridisciplinaire qui s'étale sur une dizaine de jours, il offre un bel aperçu des cultures africaines, qu'il s'agisse de la danse, de la musique, du chant ou du théâtre. Issus d'ethnies variées, les groupes de musique traditionnelle se produisent ici, dans un désir d'échange entre cultures et offrent une ambiance détonante au public. Une belle occasion de passer les fêtes de fin d'année au son du "djembé" et au cœur des traditions locales !





FESTIVAL DE FOLKLORE ET DE PERCUSSIONS : DÉCEMBRE 2023