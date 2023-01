L’appel de Youssou Ndour aux autres musiciens sénégalais

En vue des All Africa music awards (AFRIMA), prévus du 12 au 15 janvier à Dakar, Youssou Ndour a lancé un appel de ralliement aux autres musiciens sénégalais. «All Africa music awards est la cérémonie la plus prestigieuse dédiée à la musique et aux artistes africains et de la Diaspora», a déclaré le leader du Super Étoile dans des propos repris par L’Observateur.



Il poursuit : «Tous les plus beaux aspects de la culture sénégalaise et africaine seront devant l’actualité pendant au moins quatre jours. J’invite donc tous les musiciens sénégalais à venir célébrer ensemble la musique africaine.»