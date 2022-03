L'UNION EUROPÉENNE RÉCOMPENSE 12 JEUNES ARTISTES SÉNÉGALAIS

Dans le cadre de sa mission multiforme, la délégation générale de l'Union européenne au Sénégal, en collaboration avec le ministère de la Culture et de la Communication du Sénégal ont organisé un concours national d'art plastique (Peinture) à l'intention des jeunes artistes peintres sénégalais en décembre dernier. Le thème de cette édition c'est : "Ma vision du Sénégal de demain".



L'exposition des œuvres suivie de la remise des prix a eu lieu dans l'après-midi, du mardi 1er mars 2022. C'était en présence de l'ambassadrice de l'Union européenne à Dakar et le Secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication.

Au total 12 (douze) lauréats venus des différentes régions du Sénégal ont été récompensés par le jury. Celui-ci est composé par des agents de l'école nationale des arts et la Direction des arts. Ils ont axaminé 100 œuvres.

Selon Madame Irène Mingasson "La culture constitue un moteur considérable pour la paix et le développement socio-économique. C’est pour ces raisons que l’UE porte un tel engagement dans la gestation de projets culturels collectifs".

L'objectif principal de ce concours, c'est de renforcer la politique de l'État du Sénégal en matière de soutien à la création artistique auprès des jeunes dans les coins les plus reculés du Sénégal.

"Le Sénégal a besoin d'une étude diagnostique du secteur de la culture pour mieux cibler ses interventions et mesurer son impact sur le développement. En effet, l'intervention de l'État, dans le secteur culturel pour être efficace nécessite une maîtrise des interventions. C'est ainsi que des concertations autour des secteurs des arts de la scène et des arts visuels sont en cours", a fait savoir le Secrétaire général du ministère de la culture, Monsieur Habib Léon Ndiaye, dans son allocution.

À rappeler que le jeune artiste peintre, Abdoulaye Ndiaye, originaire de Saint Louis est le premier lauréat de ce concours au niveau national. Il a reçu une somme de 300.000 francs Cfa venant du ministère de la Culture, plus un lot de matériels de peinture et une formation de trois mois à l'école des arts payée par l'Union Européenne le tout estimé à 1 million 500 de francs Cfa.

Le deuxième gagnant, Ibrahima Balayara est de Dakar. Il a bénéficié d'un lot de matériels, une somme de 250.000 francs Cfa du ministère de la Culture et une formation de trois mois à l'école des arts payée par l'Union Européenne, son prix est estimé à hauteur de 1 million 250.0000 francs Cfa. Alors que le troisième lauréat, Moukhamed Ly(Dakar) a reçu une somme de 200.000 francs Cfa du ministère de la Culture, un lot de matériels et une formation de trois mois à l'école des arts toujours payée par l'Union Européenne, son prix est évalué à 1 million. Les 09 autres lauréats parmi les 12 ont tous reçu une somme de 100.000 francs Cfa et un lot de matériels de peinture d'une valeur de 500.000 francs Cfa.