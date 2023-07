La chorale Daniel Brottier célèbre ses 35 ans de succès

La chorale Daniel Brottier des martyrs de l'Ouganda de Dakar va célébrer ses 35 ans de présence sur la scène. Elle a été durant des décennies, le porte-étendard de la culture et la musique gospel au Sénégal et dans le reste du monde. Elle s'est forgée un destin singulier avec ses belles œuvres musicales reconnues. Cette grande messe de la culture aura lieu le 28 juillet au théâtre national Daniel Sorano à travers un méga concert.





Un grand show inédit pour fêter ses 35 années couronnées de succès. Il y aura des musiques polyphoniques et des danses de toute l’Afrique, à l’image de la constitution panafricaine du chœur. Le groupe sénégalais Bideew Bou Bess sera de la partie, ainsi que d’autres invités pour enflammer la scène de Daniel Sorano à l’occasion du spectacle.





Pour rappel, la Chorale Daniel Brottier de la paroisse des Martyres de l’Ouganda à Dakar, du haut de ses 35 ans d’existence, est essentiellement composée de jeunes choristes (élèves, étudiants, stagiaires et travailleurs) de plus de dix nationalités étrangères ainsi que de nationaux. L'âge moyen varie entre 17 et 40 ans. Sous la direction technique de quatre maîtres de chœur avec pour maestro principal François D’assise Coly, elle a été créée le 22 novembre 1988 à Dakar à l’initiative d’un groupe de jeunes parmi lesquels on peut citer Emmanuel Lopez Correa et Victoire Dasylva.