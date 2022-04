La culture, parent pauvre des politiques de développement : Mbougar Sarr, Felwine Sarr et Cie veulent inverser la tendance

« Enjeux 2019-2024 », c’est le titre d’un recueil d’articles publiés sur le site Seneplus. L’œuvre aborde plusieurs thématiques dont la société, la politique et la culture. La dernière citée a fait l’objet d’une attention particulière ce jeudi 31 mars à la maison d’édition l’Harmattan. Les auteurs ayant contribué sur la question à l’exemple de Mbougar Sarr, Abdoulaye Elimane Kane, Felwine Sarr, sont revenus sur l’importance de la culture dans la société.





Six mois après l’obtention du prix Goncourt, Mohamed Mbougar Sarr a effectué son retour au Sénégal. L’auteur a présenté son ouvrage primé « La plus secrète mémoire des hommes » et a évoqué sa partition dans le recueil d’articles intitulé : « Enjeux 2019-2024 ». Dans son texte « Du folklore dans la fracture culturelle », le Goncourt 2021 revient sur les difficultés structurelles qui plombent la valorisation de la culture au Sénégal. Selon lui, la société sénégalaise est marquée par la séparation entre deux cultures : d’une part celle des élites caractérisée par sa restriction et sa spiritualité, et de l’autre une culture de masse vouée uniquement au divertissement. Mbougar Sarr déplore aussi la non prise en compte de la culture dans les processus de décision et milite pour un inversement de cette tendance : « Pour moi c’est le sens de la déliaison entre une culture élitiste et une culture populaire. La culture semble être exclue de l’espace démocratique. On a l’impression que la culture ne peut plus participer au débat démocratique parce qu’elle n’a rien à dire sur la démocratie, sur la politique, sur la société comme geste social. Tout ce que les artistes doivent tenter de faire aujourd’hui, c’est de maintenir l’exigence esthétique et l’exigence sociale. »





Une déconsidération qui serait liée à son appréhension dans la société. « La culture est un mot très difficile à définir, on peut la définir de mille manières selon la perspective que l’on prend. Mais une chose revient, c’est un mot qui fait peur. Dire culture aujourd’hui est assimilable à prononcer un gros mot. C’est comme si vous désigniez une chose intolérable. C’est-à-dire que ça ne fait pas manger, ça ne résout pas la crise du chômage, ça ne résout pas le conflit casamançais. Pourquoi en parler ? Je crois que s’est installée progressivement, une sorte de réduction du sens de ce mot », explique-t-il.





Auteur de la contribution « Placer la culture au cœur du développement », l’ancien ministre de la culture, Abdoulaye Elimane Kane, met l’accent sur la « marginalisation » de la culture. Il explique que les politiques culturelles des indépendances à nos jours sont « passées d'une sorte d'âge d'or (sous Senghor) à un contexte de crise ». Le philosophe précise que l’implication de cette dernière dans le concept de développement durable est une nécessité. « Les concepteurs ont dit que toute politique de développement durable doit tenir compte de l’environnement social et de l’économie donc, un triptyque. Mais les acteurs ont trouvé que ces 3 piliers n’étaient pas suffisants pour avoir un développement durable. Ils ont alors décidé que la culture soit le 4e pilier du développement durable. Et cette culture, ce n’est pas du folklore au sens négatif (superfétatoire), la culture n’est pas un simple saupoudrage, la culture n’est pas seulement l’affaire des intellectuels et la culture ne peut pas être seulement ce que l’Etat décide », pense-t-il.