La diva Oumou Sangaré et le rappeur Youssoupha célèbrent la mangrove dans le titre "Tous Vivants"

Oumou Sangare et Youssoupha chantent la mangrove

Eclosio et Mangroove Music partagent l’ambition commune de soutenir les communautés et les projets œuvrant en faveur de plus de justice sociale et environnementale.





C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme et d’engagement qu’Eclosio s’est associé au programme «One Song One Forest», une initiative portée par Mangroove Music en collaboration avec la Fondation Prince Albert II de Monaco, et à leur premier titre «Tous Vivants», créé par la diva malienne Oumou Sangaré et la star du rap Youssoupha, sortie récemment dans le but de célébrer la mangrove et d'œuvrer à sa protection.





À travers cette chanson, les deux stars unissent leurs voix pour une cause sociale. Le texte puissant et instructif du rappeur Youssoupha est accompagné par des chœurs magnifiques soutenus par la voix sublime et guérisseuse de la diva malienne sous des mélodies envoûtantes et montrent l'identité africaine.