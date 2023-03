La Grande Nuit de la Voix des Anges : Valoriser la culture religieuse chrétienne

La grande nuit de la Voix des anges ressemble les plus belles voix de la communauté artistique chrétienne pour donner sensation à la première édition de l'une des rares activités organisées par l'Église sénégalaise.











En collaboration avec la Fraternité des chorales des églises chrétiennes de la banlieue et des Chantres de l’Éternel, "la Grande nuit des chants chorales" rend hommage à tous les amoureux de la musique spirituelle.









Dans un communiqué parvenu à Seneweb, les organisateurs affirment leur engouement général avec l'autorisation de la mairie de Pikine qui abrite cette première édition avec l'arrivée de plusieurs personnalités issues de la communauté chrétienne d'ici et d'ailleurs.









"À cette occasion, nous avons exprimé le souhait de tenir un concert son et lumière le 22 avril 2023. Et suite à l’autorisation du maire de la ville de Pikine, Abdoulaye Thimbo, la première édition sera organisée au stade Alassane Djigo de Pikine de 20 h à 4 h", a-t-on appris du communiqué.









OBJECTIFS









Dans un seul but d'offrir aux chorales et aux chantres une opportunité de se produire sur un plateau plus large et visible, valoriser la culture religieuse chrétienne au travers le gospel, près de 10 chorales (églises) venues des quatorze régions du pays prendront part à l'événement, dont Notre-Dame du Cap-Vert de Pikine, Saint-Barnabé Apôtre de Thiaroye, Notre-Dame de la Paix de Diamaguene, Saint-Jean-Paul 2 de Guédiawaye 1, Bienheureux Édouard Pope de Yeumbeul, Saint-Josephine Bakhita de Dalifort, Saint-Abraham de Guédiawaye, Sainte Marie-Madeleine de Mbao, Saint François d’Assise de Keur Massar, Marie Immaculée des Parcelles-Assainies, de même que certains chantres de l’Éternel (artistes gospel)".









Cette initiative va permettre aux chorales, aux artistes et aux chœurs gospel d'œuvrer pour le rayonnement de la culture et de l'Évangile avec des valeurs chrétiennes. Mettre en place un cadre d'expression et de prestation entre les frères chrétiens, histoire d'organiser chaque année des concerts de la Grande nuit de la Voix des anges dans plusieurs régions du Sénégal.