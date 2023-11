«L'apocalypse salvatrice» : le livre posthume de Sidy Lamine Niass

Walf Quotidien annonce la parution d'un livre posthume de Sidy Lamine Niass. Intitulé «L'apocalypse salvatric», l’ouvrage sera publié le 4 décembre, à l'occasion de la commémoration des 5 ans du décès du fondateur du groupe Wal fadjri.



«Il nous a semblé opportun de publier un livre que nous avons retrouvé dans son legs», justifie Cheikh Niass, son fils qui a pris sa succession à la tête du groupe de médias (quotidien d’information, radio et TV).



Ce dernier décrit un ouvrage «de haute portée, à la fois scientifique, historique, et un peu philosophique» dans lequel l'auteur «apporte la réplique à des penseurs contemporains comme Samuel Huntington et Francis Fukuyama».



Il ajoute : «Le lecteur avide de géopolitique y trouvera aussi de solides références sur les événements qui ont marqué le début de ce troisième millénaire, et dont les effets se font (encore) sentir.»



Cheikh Niass relève que le livre de son père, édité par Walf Éditions, va paraître «à un moment où les Sénégalais s'apprêtent à élire leur 5e président de la République. C'est donc tout un signe, tout un symbole».