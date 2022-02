[Littérature] « L’amour au cœur du conflit en Casamance », le nouvel ouvrage de Joséphine Loppy

Et si l’amour était la clé du retour de la paix en Casamance ? C’est l’hypothèse explorée par l’auteure Joséphine Loppy dans son quatrième livre intitulé : « L’amour au cœur du conflit en Casamance ». Le roman retrace l’histoire d’amour entre deux personnes que tout oppose. D’un côté, on a la fille du président de la République du Sénégal et de l’autre le fils d’un… ancien rebelle Casamançais.





Dans son dernier ouvrage, l’auteure revient en large, dans un premier temps, sur la genèse du conflit Casamançais vieux de 40 ans. « Les causes du conflit sont multiples et d’ordre socio-économique. Mais les éléments déclencheurs de ce soulèvement qui a conduit à cette répression d’une rare violence sont une succession d’évènements humiliants, sur une longue durée, qui ont fini par fâcher les populations. Cela a commencé par l’expropriation des terres pour des projets immobiliers de l’État dans la période d’après indépendance à 1970 et bien au-delà, en plus d’une série de dérives de toutes sortes », évoque la page 20 du roman reprise par Bernier Barbe Béatrice sur son site.





Le décor campé, les principaux protagonistes font leur entrée. Fatima Zohra, avocate à Paris et Mohamed Babacar Aurélien, cardiologue à Lyon, - puisque c’est d’eux qu’il s’agit-, se sont rencontrés à Paris au cours d’une soirée caritative organisée « en faveur de l’enfance défavorisée en Casamance ». A la suite de cette rencontre, des liens vont se nouer puis muter avec le temps en sentiments amoureux réciproques.





Le début d’une relation interdite





Cependant, les présentations de ces derniers seraient incomplètes sans décliner les identités de leurs géniteurs respectifs. Fatima Zohra est la benjamine du président de la République du Sénégal tandis que Mohamed Babacar est le fils d’un ex rebelle casamançais ayant combattu lors des premières années de l’éclatement du conflit dans la région. « — C’est très difficile à expliquer, mais mon père fait partie du Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance. Je sais que tu en as entendu parler. D’après ma mère, mon père est parti un beau matin sans préciser sa destination, lui disant qu’il serait de retour sous peu, tout en lui demandant de veiller sur ses enfants », explique Mohamed à Fatima à la page 122 du livre.





Deux personnes que tout oppose au vu des circonstances historiques tendues entre ces groupes rebelles et l’Etat du Sénégal (ressassés par l’auteure à l’’entame de son ouvrage).





Mais aussi, accepter cette union pour ces pères de familles, reviendrait à pactiser avec l’ennemi. Inacceptable ! Laissez-vous entraîner dans une histoire captivante riche en rebondissement et en faits historiques.