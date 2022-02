[Littérature] : «La gibecière de l’orateur», l’ouvrage qui aide à la prise de parole

Astuces, techniques et mots sont, entre autres thématiques abordées dans «La gibecière de l’orateur» de l’écrivain Ibrahima Baldé. Un ouvrage édité par la maison d'édition L'Harmattan. «La Gibecière de l’orateur» est un recueil de conseils et d’orientations pratiques sur la communication.





Écrit dans un style simple et accessible, l’œuvre s’adresse aux aspirants et débutants dans l’exercice de la prise de parole en public.





Le jeune passionné n’a pas manqué de faire un clin d’œil aux experts avertis et chevronnés, en déconstruisant les acceptions et en questionnant certaines évidences.





Interprète de conférence, diplômé de l’université Gaston Berger de Saint-Louis, Ibrahima Baldé est lauréat de plusieurs distinctions académiques. Il est le champion en titre du tournoi national Débattons, édition 2019. Il a reçu le 1er prix de Nouvelle du continent africain, décerné par l’université de Laguna, en Espagne, en 2018. Il fut le meilleur débatteur des joutes oratoires inter-Ufr du club Ohada de l’université Gaston Berger de Saint-Louis.





Ibrahima Baldé anime des sessions de prise de parole en public et participe à des joutes oratoires dans le but de faire vivre la culture du débat et de promouvoir les échanges d’idées entre jeunes du continent africain et du monde entier.