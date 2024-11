«Le cinéma panafricain, européen et pourquoi pas hollywood» : Maïmouna Fall se confie après son sacre

Maïmouna Fall, qui incarne Ramatoulaye dans la série Cœurs Brisés, s'est distinguée lors de la dernière cérémonie des Sotigui Awards, récompensant l’excellence dans le domaine de la télévision africaine.



L'actrice a remporté le Sotigui du Meilleur Espoir Africain en Série Tv. Interrogée par L'Observateur, la lauréate ne boude pas son plaisir. «[...] Je ne m'y attendais vraiment pas. Passé la surprise, c'est un réel sentiment de satisfaction qui m'anime. Naturellement, je suis très heureuse d'avoir remporté cette distinction. Mais, je suis encore plus satisfaite, car tous les efforts consentis depuis le début de ma carrière, ont été récompensés. Cela fait énormément plaisir», savoure-t-elle.



L'actrice confie qu'après les présélections, «un comité de professionnels du milieu a, pendant deux mois, visionné les séries en compétition et a ensuite délibéré pour pouvoir consacrer cette distinction» avant d'ajouter : «Plusieurs actrices de diverses séries étaient nominées et ce sont les votes du public qui m'ont propulsée dans le trio final. Nous étions trois actrices en finale, une Sud-Africaine, une Ivoirienne et moi-même. Le comité a eu la lourde tâche de nous départager. Honnêtement, en y allant, c'était plus pour faire des rencontres avec des producteurs, des réalisateurs et accroitre mon expérience. Finalement, je suis sortie grande gagnante.»



Enhardie par son succès, Maïmouna Fall ne se fixe plus de limites.

«Ce qui me donne le plus de satisfaction, c'est que cette distinction soit internationale. C'est pour moi, une ouverture à d'autres perspectives», se projette-t-elle.



Une ouverture pour le cinéma panafricain, européen et pourquoi pas hollywood ? «Oui, pourquoi pas. Il ne faut plus jamais dire jamais», a-répondu l'interlocutrice du journal.



Ce week-end, deux talents sénégalais ont brillé au Burkina Faso. Mame Cheikhou Gueye dans le rôle de Ndiaga Thiam dans la série télévisée Bété Bété, a décroché le Sotigui de la Meilleure Interprétation Masculine Africaine pour une série Tv.