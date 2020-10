«Les Aristochats», «Peter Pan»: Disney prévient du racisme de ses films

Si et Am de La Belle et le Clochard sont représentés comme des stéréotypes des personnes asiatiques

Un nouveau message d'avertissement sera présent sur certains dessins animés cultes de la plateforme Disney+.





Certains passages des films de Disney ne sont pas faciles à assumer pour l'entreprise américaine. Du chat siamois qui joue du piano avec des baguettes aux clichés afro-américains qui entourent le roi Louis, le célèbre singe du Livre de la jungle, le racisme est un difficile héritage dont Disney compte bien se défaire.





C'est pourquoi la plateforme de vidéos à la demande Disney+ a décidé de renforcer son message de prévention, diffusé avant le visionnage des films concernés.





Un petit texte apparaîtra donc avant le générique, expliquant que le «programme comprend des représentations datées et/ou un traitement négatif des personnes ou des cultures» et que ces «stéréotypes étaient déplacés à l’époque et le sont encore aujourd’hui».





Comme l'explique l'avertissement, l'objectif est de ne pas supprimer le contenu dérangeant, mais plutôt de «reconnaître son influence néfaste afin de ne pas répéter les mêmes erreurs, d’engager le dialogue et de bâtir un avenir plus inclusif, tous ensemble».





Ce message de mise en garde vient en remplacer un autre, en ligne depuis novembre, qui prévenait de manière plutôt synthétique que le film était «présenté comme il a été créé à l'origine» et qu'il était susceptible de contenir «des représentations culturelles désuètes».





Chihuahua mexicain et chat siamois





Stéréotypes, exagérations, caricatures maladroites: il sera difficile de voir les Disney de la même façon. Dans un de ses articles, la BBC fait un petit inventaire de ces personnages aux connotations racistes dans les dessins animés de notre enfance.





Dans La Belle et le Clochard par exemple, une scène dans une fourrière montre des chiens représentant de façon stéréotypée divers peuples, dont Pedro le chihuahua mexicain. Dans ce film, l'on retrouve aussi Si et Am, qui sont représentés comme des stéréotypes des personnes asiatiques -tout comme Shun Gon, le chat siamois qui joue du piano avec des baguettes dans Les Aristochats.





Dumbo est aussi concerné. Les corbeaux qui apprennent au petit éléphant à voler ont des voix de noirs stéréotypées et l'un d'entre eux s'appelle même Jim Crow, en référence à un ensemble d'anciennes lois ségrégationnistes du sud des États-Unis, ajoute le média britannique.