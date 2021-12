«One Piece», sortie du tome 100 du manga au succès mondial

En France, ce mercredi 8 décembre, 250 000 exemplaires du tome 100 de la série « One Piece » vont être mis en vente pour le plus grand bonheur des millions de fans de ce manga. Cette bande dessinée japonaise au succès mondial est le plus gros lancement jamais vu dans le manga en France, selon l'éditeur Glénat. Une tentative de décryptage du phénomène « One Piece ».



One Piece, c'est un succès mondial comme en rêve tous les auteurs et les éditeurs. Cette saga japonaise a été inventée il y a 24 ans par un jeune dessinateur, Eiichiro Oda, aujourd'hui multimillionnaire et légende vivante de son art. One Piece raconte l'histoire de pirates en quête d'un trésor fabuleux, et d'un personnage Luffy qui veut devenir roi des pirates, vêtu de son célèbre chapeau de paille.



Une quête initiatique destinée aux adolescents dont 490 millions d'exemplaires toutes langues confondues ont été vendus à travers le monde. Portée par des valeurs comme le dépassement de soi, la justice, l'amitié ou la bravoure, cette épopée - également déclinée en série animée télévisée de mille épisodes et en multiples produits dérivés - rassemble des millions de passionnés.



L'originalité du scénario, la diversité des personnages, le souffle épique et les nombreuses escales du récit en Égypte, Espagne, Nouveau-Mexique ou au château de Chambord ont permis à One Piece de devenir une série culte. Mystères, émotion, humour, combats et flashbacks font le sel de One Piece. Le tome 100 a été tiré à 250 000 exemplaires en France, autant que pour un prix Goncourt, mais il est vrai que la France est le deuxième pays consommateur de mangas au monde derrière le Japon.