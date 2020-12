«’’Téré Doundeu’’ a failli ne pas être dans l’album», Viviane Chidid

Plus de deux millions de vues sur YouTube, n°1 des tendances YouTube, la chanson de Viviane Chidid, «Téré Doundeu», pourrait être qualifiée de tube de l’année 2020.De nombreuses reprises sur Snapchat, Tik tok et Instagram, car s’identifiant à la chanson, les mélomanes ont adoré !Pourtant, Viviane Chidid révèle que «Téré Doundeu» a failli ne pas être dans l’album qui porte le titre de «Benen Level».«L’écrire était compliqué, la mise en musique idem. Rien n’était simple dans la création et la mise en œuvre de cette chanson. Donc, à un moment donné, nous avons dit que nous allions l’enlever de l’album», confie Viviane Chidid.Heureusement que cela n’a pas été fait. «Quelqu’un de très proche m’a dit, après l’avoir écouté qu’il s’agirait du hit de l’album. Finalement, il a été maintenu».Rencontrée lors de la soirée «Musique et Mode» d’Adja Ombellico, Viviane Chidid se dit extrêmement satisfaite et fière de son nouvel album. «Le succès de l’album ne m’étonne pas. J’ai travaillé dur pour y arriver et d’autres plus grands projets vont suivre», a-t-elle fait savoir.