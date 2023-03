« Saisons de femmes » : Raby Seydou Diallo évoque les différentes mutations dans la vie d’une femme

« Chaque saison a ses femmes et chaque femme a ses saisons », c’est de ce constat qu’est né cet ouvrage. Disponible depuis le 7 mars 2023, « Saisons de femmes » s’interroge sur les étapes de la vie de femmes à différentes époques . « Par saison, j'entends les différentes étapes de la vie qu'une femme traverse, depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte confirmé, ainsi que les obligations sociales qui lui sont imposées, nous dit Raby Seydou Diallo, l’auteure du livre. Tout cela, je considère que ce sont des saisons car la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie est faite de soubresauts et de changements que l'on subit ou que l'on désire vivre, mais en tout cas, la seule constante est le changement. Lorsqu'une saison arrive, elle apporte avec elle des plaisirs mais aussi des difficultés qu'il faut accepter et savoir décortiquer pour en tirer le meilleur parti ».











Ce livre est, pour son auteure, un moyen de partager son expérience de vie avec la nouvelle génération. « Le livre aborde plusieurs sujets, notamment l'éducation des filles par les hommes, les pressions familiales qui en découlent, l'éducation des filles en général, ainsi que la polygamie. Il parle de la polygamie subie par les femmes, ainsi que de nombreuses autres thématiques. Il aborde également la question du changement climatique que l'Afrique subit, perçu à travers les prismes de deux jeunes femmes de 21 ans. Le livre est divisé en 12 chapitres qui peuvent être lus indépendamment, mais qui sont solidaires. J'espère que les petites anecdotes qui s'y trouvent agrémenteront le voyage sans perdre de vue l'essence de l'ouvrage : la condition des femmes », explique-t-elle.









Édité par l’Harmattan Sénégal, « Saisons de femmes » fait part de la routine des élèves de la maison Mariama Ba tout en révélant des témoignages avec ces pensionnaires et des discussions avec des femmes du département de sociologie, faiblement représentées à cette époque.