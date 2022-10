Lat Dior Diop, 136 ans déjà : Comme il l'aurait souhaité dans les champs de bataille

Lat Dior Diop, 136 ans déjà

Lat Dior Diop est le héros national du Sénégal et l'un des plus grands chevaliers d'honneur de la résistance, face à la pénétration coloniale. La communauté artistique du Sénégal et sa famille le célèbrent ce 29 octobre, à Dekheulé, dans la région de Louga. Et la femme sénégalaise est à l'honneur, cette année, avec un hommage aux Linguères et petites-filles de Lat Dior Diop.





L'événement sera marqué par une cérémonie officielle en présence d'illustres personnalités, en plus d'une touche artistique, avec la prestation de la Musique principale des forces armées et quelques sketches qui relatent la vie et l'œuvre du Damel, des conférences animées par d'éminents professeurs et historiens.





Une grande soirée des Linguères sera à l'honneur avec la participation des troupes locales, histoire d'honorer le héros national du Sénégal.