Lauréat du Meilleur conteur international : Pape Samba Sow reçu par le ministre de la Culture

Après son sacre, l'artiste Pape Samba Sow dit ‘’Zoumba’’ a été reçu, ce weekend, par le ministre de la Culture Abdoulaye Diop, dans le but de magnifier son prestigieux prix du Meilleur conteur international décerné par l’Unesco, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Il recevra sa distinction en septembre prochain, dans le cadre du Forum mondial des narrateurs à Sharjah, aux Émirats arabes unis.



Ce prestigieux prix a pour ambition d'honorer l'artiste sénégalais en magnifiant ainsi son rôle actif dans le transfert d'expériences et de connaissances, et l'identification des techniques narratives orales dans le domaine du patrimoine culturel immatériel.



Par ailleurs, l'écrivain et musicien a été par la même occasion déclaré «Trésor humain vivant». Une distinction que seuls les défunts artistes Doudou Ndiaye Rose et Samba Diabaré Samb ont eue au Sénégal.



Satisfait de ce prix, le ministre de la Culture compte soutenir l’artiste dans ses activités musicales et d’animation de tournées de contes. Il lui a offert un ordinateur et du matériel technique. Dans ce sillage, Abdoulaye Diop a particulièrement insisté sur la promotion de l'énorme potentiel culturel qui se trouve dans les régions, tout en rappelant que son département va mettre en place tout ce qu'il faut pour valoriser notre culture.