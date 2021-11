Lauréat du prix Goncourt: Le plaidoyer de Mohamed Mbougar Sarr en faveur des écrivains africains

Mohamed Mbougar Sarr, laureat du Prix Goncourt

Loin du feu des projecteurs et des flashs, le lauréat du prestigieux prix Goncourt, Mohamed Mbougar Sarr recouvre ses esprits autour d’un déjeuner au Drouant, le premier étage du salon Goncourt. Devant les membres du Jury et de ses deux éditeurs (dont le sénégalais Felwine Sarr), l’auteur du Roman La Plus Secrète Mémoire des hommes (461 pages., 22 euros, Philippe Rey /Jimsaan), a interrompu le déjeuner pour adresser un message à l’académie Goncourt qui selon lui vient d’envoyer « un signal fort » à l’espace francophone.





« Il y a un réservoir incroyable de talents, d’écrivains qui ne demandent qu’à être plus connus et qui font aussi l’honneur et l’histoire de la littérature française. Je pense qu’il est important que l’académie Goncourt soit la locomotive de cela », lance-t-il en faveur de ses compères écrivains africains.